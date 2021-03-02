Пекин, , 03:09 — REGNUM Отрасль машиностроения Китая обеспечила устойчивые показатели в 2020 году, включая прибыль и выручку на уровне выше ожиданий, сообщили в Китайской федерации машиностроения.

Добавленная стоимость сектора машиностроения в Китае выросла на 6% в годовом исчислении против 3,4% роста производственной отрасли Китая в целом. Показатели выше ожиданий были частично вызваны эффективной налоговой политикой, заявил исполнительный вице-президент федерации Чэнь Бинь.

Добавленная стоимость отрасли выросла примерно на 5,5% в годовом исчислении в 2021 году, а выручка и прибыль, вероятно вырастут на 4%, прогнозируют в федерации.