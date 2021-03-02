Тегеран, , 08:32 — REGNUM 28 февраля министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн посетил Тегеран во второй раз за месяц, обсудив с иранскими официальными лицами последние события в регионе и отметив необходимость укрепления дипломатических связей и более тесного сотрудничества между Ираном и Ираком. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эксперт по ближневосточным делам Гасем Мохеббали рассказал, что некоторые недавние нападения и события в Ираке вызывают подозрения, что требует проведения регулярных консультаций между двумя правительствами для обеспечения безопасности и стабильности Ирака.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф призвал иракское правительство принять меры по поиску виновных в недавнем теракте в соседней стране. Зариф и Фуад Хусейн обсудили политическое, экономическое и приграничное сотрудничество, сообщило управление по связям с общественностью министерства иностранных дел. Осудив нападение США на иракские войска вдоль границ с Сирией, иранский министр заявил, что эти нападения являлись незаконными и нарушали суверенитет Ирака.