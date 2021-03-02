Богота, , 03:07 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи на территории Колумбии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения располагался в 11 километрах к югу от населенного пункта Юрраю. Глубина его залегания составила 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Греции. его эпицентр находился в море в 13 километрах от города Волимес на острове Закинфос. Сведений о пострадавших не было.

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