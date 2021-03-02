Красноярск, , 03:09 — REGNUM Во вторник, 2 марта, в Красноярске будет облачно, небольшой снег, температура воздуха −14… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:40 на Театральной площади было — 16 °C.

Ночью со 2 на 3 марта ожидается до −28… −25 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В среду, 3 марта, в Красноярске до −18… −15 °C днём и −28… −22 °C ночью, облачно, временами небольшой снег.

В четверг, 4 марта, в Красноярске ожидается до −9… −6 °C днём. Ночью — до −13… −8 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 2−3 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) сильный мороз, температура воздуха −45… −40 °C. 2 марта в Эвенкийском МР ожидается сильный мороз, температура воздуха −55… −50 °C.

2 марта в центральных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью −35… −30 °C, на севере до −43… −38 °C. В центральных районах ночью, в южных районах в течение суток местами сильный снег, в южных районах мокрый снег, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах центральных и южных районов гололедица.