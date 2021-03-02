Пекин, , 02:58 — REGNUM Продажи пассажирских автомобилей в Китае должны взлететь на 377% в годовом исчислении до почти 1,19 млн единиц за февраль в виду низкой стартовой базы прошлого года, сообщили в Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

В месячном исчислении продажи пассажирских автомобилей, включая седаны, «паркетники» и многоцелевые автомобили в Китае упадут на 44,9% в связи с низким спросом во время семи дней празднования Китайского Нового года, начало которого выпало на 11 февраля.

Эксперты ассоциации утверждаю, что автомобильный рынок страны продолжил восстановление в прошлом месяце на фоне эффективных мер сдерживания нового коронавируса и стимуляции потребления.

В прошлом месяце рынок электромобилей страны сохранил мощный импульс роста, который в будущем даст пространство для расширения рынка. Объем оптовых продаж электромобилей в Китае стремительно вырос в прошлом месяце, взлетев на 290,6% в годовом исчислении до почти 168 тыс. единиц.