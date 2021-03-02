Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Возможность добавления трех человек к своему прямому эфиру появится у пользователей социальной сети Instagram. Об этом сообщается 1 марта на сайте соцсети.

Новая функция получила название Live Rooms. Ранее пользователи могли подключать к трансляции только одного человека. В Instagram считают, что эта функция позволит вести пользователям программы в формате «ток-шоу». Live Rooms должна быть запущена во всем мире в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в приложение Instagram добавили функцию недавно удаленных публикаций.

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