Москва, 2 марта, 2021, 02:54 — ИА Регнум. В рамках открытого запроса предложений Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) планирует определиться с компанией, которая застрахует некоторые риски, в том числе при пуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Протон-М». Итоги тендера стоимостью почти 2,7 млрд рублей подведут 11 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Начальная цена договора — 2 649 794 198,55 рубля, но при этом страховая сумма составит 17 665 294 657 рублей. Услуга включает страхование рисков при пуске ракет, головного обтекателя, ПрО (переходного отсека 518ГК.1000−0), многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и стыковке модуля с Международной космической станцией. Выгодоприобретателем по контракту будет госкорпорация «Роскосмос», а оплачивать его «ЦЭНКИ» предстоит из собственных средств. Срок действия контракта ограничен 2021 годом. Место оказания услуг — космодром Байконур.

В техзадании уточняется, что «закупка проводится в целях защиты экономических интересов Российской Федерации».

Отбор исполнителя проведут в один этап. Лот также является единым и не предполагает разбивки.

Напомним, с Байконура за 2021 год планируется запустить 12 ракет-носителей.