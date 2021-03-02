Пекин, , 02:52 — REGNUM Китай лидирует в мире по ежегодных новых установленных мощностях морских ветровых электростанций, уже третий год подряд преодолевая отметку 3 ГВт новых мощностей, сообщает агентство Синьхуа.

«Хотя Китай первым пострадал от COVID-19, его влияние на оффшорный ветроэнергетический сектор было минимальным, а Китай сумел возобновить бизнес до привычных показателей уже в марте 2020 года», — заявил глава отдела рыночной разведки и стратегии Глобального ветроэнергетического совета Фэн Чжао.

По его словам, рекордный рост Китая, как ожидается, продолжится и в 2021 году, вызванный стремительным развитием морских ветроустановок. В то время как Великобритания остается на первом месте в мире по общей мощности оффшорной ветроэнергетики, Китай обогнал Германию и стал вторым по величине рынком оффшорной ветроэнергетики в мире.

В настоящее время общая глобальная мощность ветроэнергетики составляет более 35 ГВт, что помогает миру избавиться 62,5 млн тонн выбросов углекислого газа, а это эквивалентно ухода с дорог 20 млн автомобилей.