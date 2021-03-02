Пекин, , 02:46 — REGNUM Крупнейшие китайские производители велосипедов показали мощные экономические результаты в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Производители велосипедов годовым объемом операционной выручки более 20 млн юаней (около $3,1 млн) заработали 7,53 млрд юаней прибыли в прошлом году, что на 13,6% больше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Суммарная операционная выручка фирм выросла на 16,2% в годовом исчислении до 176,2 млрд юаней. В частности, общая прибыль с производства двухколесных велосипедов взлетела на 17,3% в годовом исчислении, в то время как с электровелосипедов — на 8,3%.

Спрос на велосипеды также оставался высоким в прошлом году на фоне пандемии нового коронавируса. Производство двухколесных велосипедов в Китае в 2020 году взлетело на 24,3% в годовом исчислении до 44,37 млн единиц, а электровелосипедов — на 29,7% в годовом исчислении до 29,66 млн единиц.