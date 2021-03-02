Эр-Рияд, , 03:09 — REGNUM При обстреле территории Саудовской Аравии сторонниками движения «Ансар Аллах» (хуситы) ранения получили пять мирных жителей. Об этом со ссылкой на заявление Управления гражданской обороны королевства 2 марта сообщает Саудовское агентство печати.

По его данным, снаряд, выпущенный хуситами, взорвался на улице в одном из селений в провинции Джизан, расположенном вблизи границы. Ранения получили пятеро мирных жителей, в числе которых трое имеют саудовское гражданство и двое являются проживающими в королевстве йеменцами. Их доставили в больницу с ранениями средней степени тяжести.

При обстреле также пострадали два дома, продовольственный магазин и три припаркованных поблизости автомобиля.

Напомним, что 27 февраля расчёты ПВО Саудовской Аравии в течение двух часов перехватили баллистическую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) йеменских хуситов.

Как сообщало ИА REGNUM, США призывают йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» прекратить атаки, направленные против Саудовской Аравии.

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