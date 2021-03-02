Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Президент США Джо Байден пообещал обсудить с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вопрос поставок американских вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом глава Белого дома заявил в ходе беседы с журналистами.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Мы собираемся обсудить это», — заявил Байден.

Также президент США заявил о необходимости сотрудничества с Мексикой. Байден подчеркнул, что «США и Мексика» сильнее, когда объединяются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден также пообещал обсудить с мексиканским лидером проблемы иммиграции. Уже известно, что президент Мексики готов предоставить Байдену новый план по иммиграции, согласно которому около 800 тыс. беженцев смогут легально попасть в Соединенные Штаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мексики предложит США принять 800 тыс. беженцев