Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Должность министра образования США займет Мигель Кардона, кандидатуру которого утвердил Сенат страны. Об этом 1 марта сообщается на сайте законодательного органа.

В ближайшее время его должна привести к присяге американский вице-президент Камала Харрис. До этого назначения Кардона руководил управлением по образованию в штате Коннектикут.

Чиновник является одним из сторонников скорейшего возобновления очного обучения в школах в США, которые были закрыты на карантин из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в США к присяге был приведен новый министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.

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