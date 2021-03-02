Пекин, , 02:16 — REGNUM Общий охват детей дошкольным образованием в Китае достигло 85,2% в 2020 году, сообщили в Министерстве образования КНР, передает 1 марта агентство Синьхуа.

В Китае насчитывается в общей сложности 291 700 детских садов по данным на конец прошлого года, где воспитывается более 48 млн детей, из которых 85% посещали общественные детские сады, сообщили в министерстве.

Общественные детские сады относятся к государственным или частным детским садам, которые обеспечивают качественное дошкольное образование по доступным ценам.

Что касается девятилетнего обязательного образования в стране, то в Китае насчитывается 210 800 школ, в которых в общей сложности обучается 156 млн учащихся, сообщило министерство, добавив, что коэффициент удержания обязательного образования достиг 95,2% в 2020 году.

Кроме того, более 41 млн учащихся обучаются в 24 400 старших школах по всей стране, при этом общий показатель зачисления составляет 91,2%.