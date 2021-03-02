Берлин, , 02:12 — REGNUM Введение Соединёнными Штатами односторонних санкций против газопровода «Северный поток — 2» в Германии расценивают «как вмешательство в европейский суверенитет», говорится в распространённом 1 марта ответе немецкого правительства на депутатский запрос фракции «Союз 90/Зелёные» в бундестаге.

В документе говорится, что переговоры о недопустимости санкций в отношении строящегося газопровода начались с правительством США ещё при предыдущем президенте Дональде Трампе.

«С новым правительством США будут искать контакта как страны-члены ЕС, так и федеральное правительство в двустороннем порядке», — подчеркнули в правительстве ФРГ.

Отмечается также, что введённые санкции могут затронуть не только участников проекта «Северный поток — 2», но созданный региональными властями земли Мекленбург — Передняя Померания специальный экологический фонд, который должен защищать интересы тех, кто не участвует в реализации проекта, но может столкнуться с негативным воздействием на окружающую среду при строительстве газопровода.

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