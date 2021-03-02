Буэнос-Айрес, , 02:09 — REGNUM Общее количество выявленных летальных исходов при коронавирусной инфекции на территории Аргентины увеличилось за сутки на 112 фактов смерти и достигло значения в 52 088. Об этом сообщается 1 марта на странице аргентинского минздрава в Twitter.

Кроме того, за 24 часа в стране зарегистрировали еще 4658 носителей коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии в Аргентине было выявлено 2 112 023 подобных случая. При этом 1 911 338 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аргентинские власти продлили до 12 марта действие ряда ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

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