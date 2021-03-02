* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, , 02:02 — REGNUM В течение недели десять француженок из организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержащиеся в лагере Аль-Хол на северо-востоке Сирии, начали голодовку, чтобы получить репатриацию во Францию вместе со своими детьми. Об этом 1 марта сообщает Le Monde.

После захвата последнего оплота ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) курдскими силами были задержаны более 120 француженок и более 300 детей. Нынешняя голодовка первая с момента их задержания. Ожидается, что в ближайшее время французская делегация парламентариев посетит лагеря, в которых они содержатся.

По мнению сенатора Пьера Лорана, исполнительная власть Франции предпочитает избегать этой темы, из-за негативного общественного мнения, так как после обнародования прессой проекта массовой репатриации два года назад Елисейский дворец отступил от своего решения ввиду очень враждебной общественной реакции. На сегодняшний момент каждая репатриация рассматривается отдельно — с 2019 года во Францию вернулись всего 35 детей.

Ранее сенатор написал открытое письмо с предложением о репатриации всех французских детей с их матерями. В своем письме Лоран утверждает, что «обстановка внутри лагерей продолжает ухудшаться: детям и их матерям не хватает всего, они выживают в палатках и борются с ночными температурами до минус десяти градусов».

Предыдущее письмо Лорана в сентябре 2020 подписали семьдесят пять других парламентариев. Но это оказалось неэффективно. «Исполнительная власть жертвует детьми по причине приближающихся выборов, убежденная, что решение о репатриации всех наших граждан сильно повредит ее имиджу», — считает сенатор.