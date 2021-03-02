Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Украина получит дополнительный пакет военной помощи из Соединённых Штатов при условии, что добьётся значительного прогресса в реформировании своей армии, сообщили 1 марта в пресс-службе Пентагона.

В американском оборонном ведомстве уточнили, что речь идёт о $150 млн (из $250 млн), которые правительство США заложило в оборонный бюджет на 2021 финансовый год.

Средства «будут предоставлены, когда министерство обороны в координации с Госдепартаментом определят, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет», — объяснили в Пентагоне.

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Ранее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, в текущем финансовом году Вашингтон продолжает оказывать поддержку Киеву для «сохранения территориальной целостности страны, обеспечения охраны границ Украины», а также для «улучшения «оперативной совместимости с НАТО».

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