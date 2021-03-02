Хараре, , 01:55 — REGNUM Один из двух вице-президентов Зимбабве Кембо Мохади ушел в отставку из-за скандала, сообщает пресс-служба политика.

Ранее в интернете появились три аудиозаписи, на которых, как предполагается, Мохади пытается договориться с женщиной об оказании сексуальных услуг. Сам 71-летний политик заявил, что голос на аудиозаписях не его. Тем не менее Мохади принял решение об уходе в отставку.

«Я пришел к этому решению не по причине трусости, а по причине большого уважения к администрации президента», — заявил он.

При этом Мохади подчеркнул, что намерен добиваться справедливость в этом вопросе. Он заявил, что его юристы уже работают над этим вопросом.