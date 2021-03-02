Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Участие в вакцинации от коронавирусной инфекции приняли бывший президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья. Об этом 1 марта сообщил портал Axios со ссылкой на одного из советников экс-главы государства.

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По словам источника, они сделали прививки в январе, когда Трамп еще руководил Белым домом. Название вакцины, которую получили 45-президент и его жена, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Дональд Трамп вместе со своей супругой переболели COVID-19. В середине декабря в пресс-службе Белого дома объявили, что врачи примут решение о вакцинации Трампа, когда это станет необходимо.

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