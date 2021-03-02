Пекин, , 01:52 — REGNUM Новые законодательные нормы, которые запрещают дискриминационный контент в интернет-рекламе вакансий, вступили в силу с 1 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Новые правила, разработанные Министерством трудовых ресурсов и социальной защиты в прошлом декабре, требуют от работодателей не публиковать любого рода рекламу по найму людей на работу, которая дискриминирует соискателей по национальному, расовому, гендерному или религиозному признаку.

Работодатели должны честно следовать букве закона при выставлении рекламных объявлений с указанием информации о самой работе, количестве открытых вакансий и оплате труда.

Новые правила также требуют от онлайн-бирж труда наилучшим образом защищать персональные данные пользователей.