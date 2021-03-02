Кито, , 01:55 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено назначил новым министром здравоохранения страны Родольфо Энрике Фарфана Хайме. Соответствующий президентский указ 1 марта опубликовала газета El Comercio.

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«Назначить Родольфо Энрике Фарфана Хайме министром здравоохранения», — говорится в тексте указа.

Пост главы здравоохранения Эквадора стал вакантным после отставки 26 февраля Хуана Карлоса Севальоса. По данным газеты, его решение об уходе непосредственно связано с развернувшейся в стране критикой плана вакцинации населения Эквадора от коронавируса.

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