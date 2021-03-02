Богота, , 01:33 — REGNUM В Колумбии в результате двух взрывов мин в восточном департаменте Норте-де-Сантандер пострадали не менее трёх военнослужащих. Об этом 1 марта сообщает радиостанция RCN.

Оба взрыва произошли днём 1 марта. В результате первого инцидента, произошедшего в муниципалитете Кукута, ранения получили двое солдат. При втором взрыве в муниципалитете Тибу пострадал один солдат. Все военнослужащие были доставлены в ближайшие больницы. В настоящее время власти ведут расследование инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее семи человек пострадали в результате взрыва снаряда на западе Колумбии.

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