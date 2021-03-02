Абуджа, , 01:30 — REGNUM Атаку на базу ООН, расположенную на северо-востоке Нигерии, совершили боевики группировки «Боко Харам» (организация детальность которой запрещена в РФ), 1 марта сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свои источники.

Объект находится в городе Диква в штате Борно. 25 сотрудникам базы удалось укрыться в бункере. Боевики подожгли центр и взяли его в осаду.

В нападении участвует несколько десятков террористов. Для отражения атаки армия направила в Дикву отряд военных из города Марте.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно, что группа боевиков похитила в городе Джангебе на севере Нигерии более 300 учениц школы-интерната.

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