Сантьяго, , 01:22 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о начале нового учебного года. Об этом глава государства заявил в ходе официального выступления в Сантьяго.

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«Возвращение учеников в классы необходимо. Конечно, мы должны вести обучение и в то же время заботиться о здоровье, что является важнейшим приоритетом для правительства», — заявил он.

Отмечается, что возвращение школ к очному обучение будет постепенным. На первом этапе часть занятий будет проходить очно, а другая часть — дистанционно. При этом родители учащихся будут сами решать, отправлять ли детей в школу.

Пиньера добавил, что за прошедшие две недели более половины всех учителей и работников сферы образования уже получили прививки против коронавирусной инфекции. Отметим, что к 1 марта в Чили подтвердили 829 770 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 20 660 человек.