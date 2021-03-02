Прага, , 01:23 — REGNUM В Чехии власти обязали организации и предприятия с числом сотрудников более 50 человек еженедельно проводить тестирование персонала на коронавирус. Об этом вечером 1 марта сообщает Чешское телевидение.

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Тестирование антигенными экспресс-тестами, выявляющими SARS-CoV-2, начнётся 3 марта для организаций с числом сотрудников более 250 человек и 5 марта — для организаций с численностью персонала от 50 до 250 человек. От тестирования в настоящее время освобождены небольшие компании с персоналом до 50 человек и те, кто перевёл сотрудников на удалённый режим работы.

Контролировать выполнение нового требования будет санитарно-эпидемиологическая служба Чехии. Для нарушителей введены значительные штрафы, в том числе ‑ и на уклоняющихся от тестирования сотрудников.

Отмечается, что решение правительства, которое затронет более двух миллионов человек и порядка десяти тысяч компаний, «нашло понимание» у владельцев и руководства предприятий.

Напомним, что в настоящее время в Чехии, население которой составляет 10,46 млн человек, общее число инфицированных новым коронавирусом превысило 1,24 млн человек. Умерли с начала пандемии 20 469 пациентов с COVID-19. По этим показателям Чехия относится к числу стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

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