Москва, , 07:20 — REGNUM В 2020 году правительство Москвы в девять раз увеличило объем финансовой поддержки технологических компаний. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках материальной поддержки со стороны городских властей предприятия из технологических отраслей могут компенсировать часть расходов на приобретение или лизинг оборудования. Кроме того, за счет городского бюджета этим компаниям покрывают выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, а также часть трат на онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность. Причем активнее всего перечисленными мерами поддержки пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера.

«В 2020 году город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года», — сказала Сергунина.

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