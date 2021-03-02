Киншаса, , 01:10 — REGNUM Общее количество случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 11 после выявления еще троих носителей вируса. Об этом заявил министр здравоохранения провинции Северное Киву Юджин Нзанзу Салита, 1 марта сообщает агентство Reuters.

Все три факта были зафиксированы на востоке страны откуда 1 февраля и началась вспышка заболевания. Четверо из 11 пациентов с лихорадкой скончались от ее последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля на юго-востоке Гвинеи стартовала массовая вакцинация от лихорадки Эбола.

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