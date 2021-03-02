Могадишо, , 00:57 — REGNUM Власти Сомали рассматривают возможность повторного введения ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава сомалийского минздрава Фавзия Абикар Нур в официальном обращении.

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По его словам, минздрав Сомали уже направил правительству страны предложение ввести карантин.

«С первой волной коронавируса удалось справиться благодаря карантину и закрытию всех школ и университетов. Мы сейчас вновь направили те же предложения правительству», — заявил Нур.

Ограничительные меры включают в себя запрет на авиаперелеты, приостановку деятельности школ и учебных заведений, комендантский час и запрет на массовые собрания.

По последним данным, в Сомали с начала пандемии выявили 7257 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 3808 пациентов смогли выздороветь, еще 239 с болезнью не справились и скончались.