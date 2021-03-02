Севастополь, , 00:58 — REGNUM На Черноморском флоте (ЧМ) ВМФ России 1 марта завершились лётные тактические учения самолётов и вертолётов отдельных авиационных полков морской авиации ЧФ. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

«В рамках учений экипажи самолётов и вертолётов выполнили задачи по уничтожению корабельных группировок, подводных лодок и наземных целей условного противника в условиях противодействия средств противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Для завоевания господства в воздухе в условиях учебного боя с авиацией условного противника, лётчики на всех этапах учений «применяли нестандартные подходы». Технический состав, обеспечивающий полёты самолётов и вертолётов, успешно сдал нормативы по предполётной подготовке боевых машин и «провёл занятия по обучению молодых специалистов-техников».

Отмечается, что в полётах было задействовано более 20 самолётов и вертолётов из состава морской авиации и ПВО ЧФ. В их числе — истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и самолёты-амфибии Бе-12. Вертолёты были представлены морскими версиями Ми-8 и Ка-27.

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