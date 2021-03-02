Брюссель, , 00:54 — REGNUM Запрет на необязательные поездки за пределы Бельгии для своих граждан планируют отменить к 1 апреля власти страны. Об этом 1 марта заявил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо в ходе пресс-конференции.

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Указанный режим действует в королевстве с конца января 2021 года. По словам главы правительства, власти Бельгии должны направить в Еврокомиссию соответствующее уведомление.

Де Кроо добавил, что снятие этих ограничений компенсируют увеличением масштабов тестирования, а также ужесточением карантина внутри королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля представитель штаба Бельгии по борьбе COVID-19 Стивен Ван Гухт заявил, что в стране более половины ежедневно выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 связаны с инфицированием британским штаммом.

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