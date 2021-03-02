Кампала, , 00:38 — REGNUM Школы и высшие учебные заведения Уганды начали возобновлять свою работу в стране из-за стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно планам властей, постепенное возобновление очного обучения началось 1 марта. При этом в стране открывается лишь часть учебных заведений при условии полного соблюдения санитарных требований. В частности, в ряде школ установили умывальники и создали запасы мыла, чтобы ученики могли регулярно мыть руки.

Ранее президент Уганды Йовери Мусевени объявил о постепенном открытии учебных заведений в стране в связи с началом вакцинации против COVID-19 педагогов, работников сферы здравоохранения, силовиков и пожилых людей. Ожидается, что первая партия препаратов поступит в Уганду уже в марте.