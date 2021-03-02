Братислава, 2 марта 2021, 00:30 — REGNUM Первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Словакию. Об этом заявил словацкий премьер-министр Игор Матович, 1 марта сообщает издание Pravda.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»
Груз доставил самолет ВВС республики C-27J Spartan, приземлившийся в аэропорту города Кошице.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что республика может получить партию вакцины «Спутник V» в ближайшие полмесяца.
Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия может получить «Спутник V» в первой половине марта – Додон