Подгорица, , 00:59 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 449 новых случаев заражения коронавирусом, еще 12 человек скончались от COVID-19. Из больницы выписались 484 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 1 марта со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По последним данным, из 12 скончавшихся от COVID-19 пациентов самому старшему было 84 года, а самому младшему 38 лет.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 76 283, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1015 человек.

Напомним, что 28 февраля в Черногории было подтверждено 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.