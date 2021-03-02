Анкара, , 01:05 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 130 536 проведённых ПЦР-тестов, выявили 9891 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 69 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 1 марта.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 711 479, смертельных случаев — до 28 638.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал подробности нового смягчения ограничений после заседания правительства.

Комендантский час в выходные дни будет действовать в воскресенье еще некоторое время в провинциях с высоким и очень высоким риском роста заражений, в то время как в провинциях с низким и средним риском полностью будет снят. Комендантский час в будние дни с 21 вечера до 5 утра продлится по всей Турции.