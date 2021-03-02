Сараево, , 00:57 — REGNUM В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1143 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 223 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 20 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 1 марта.

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Заражение было подтверждено у 189 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 33 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлен 1 новый случай заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 130 979 случаев заражения коронавирусом и 5071 смертельный случай.

Напомним, что раннее 28 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 711 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 17 смертельных случаев.