Любляна, , 00:12 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 1451 проведённого ПЦР-теста, подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 11 человек скончались. 92 человека находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 1 марта.

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Словения из-за относительно высокого числа новых заражений еще не рассматривает возможность открытия объектов общественного питания или террас на открытом воздухе, но на этой неделе правительство этой страны рассмотрит возможность возобновления очных занятий в средних школах, заявил 1 марта премьер-министр Словении в парламенте.

В Словении около 190 324 человека заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3854 смертельных случая.