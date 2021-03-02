Берлин, , 08:35 — REGNUM Американская соцсеть Facebook подписала ряд соглашений с немецкими СМИ касательно платы за размещение их контента в своей соцсети. Однако представители Axel Springer, одного из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов, отказались от сотрудничества, заявив, что условия соглашения «пренебрежительны». Об этом 1 марта пишет Reuters.

В рамках проекта Facebook News, соцсеть договорилась с такими немецкими СМИ, как Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt и другими.

Тем не менее, крупнейшая германская медиагруппа Axel Springer, издающая в числе прочего газеты Bild и Die Welt, назвала условия соглашения пренебрежительными.

«Желание некоторых платформ позиционировать себя как средство массовой информации и в то же время их попытка отделаться жалким вознаграждением СМИ, являются смехотворными», — сообщили представители Axel Springer.

Напомним, что ранее Facebook подписала подобные соглашения с британскими и американскими СМИ.

Как писало ИА REGNUM, руководство компании Facebook сообщило о планах инвестировать как минимум $1 млрд в новостную индустрию. Представители Facebook добавили, что начиная с 2018 года инвестировали более $600 млн в новостные издательства. В компании также объявили, что уже ведут переговоры с изданиями во Франции по поводу оплаты их новостного контента.