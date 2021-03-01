Женева, Швейцария, , 23:58 — REGNUM В мире впервые за семь недель зафиксировано увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге 1 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было выявлено 2 658 823 носителя коронавирусной инфекции, что на 6,75% больше, чем неделей ранее.

Максимальный за всё время пандемии недельный прирост инфицированных (5 048 416 человек) был зафиксирован в новогодние дни, после чего показатель последовательно снижался и достигал минимального уровня с октября прошлого года.

Как сообщил глава ВОЗ, рост заболеваемости был зафиксирован в странах Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморье.

«Это вызывает разочарование, но не удивление», — сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ в настоящее время выясняет причины роста заболеваемости. Специалисты не исключают, что он может быть связан со смягчением ограничительных мер в разных странах, циркуляцией новых штаммов SARS-CoV-2 и потерей бдительности у граждан.

В связи с этом Гебрейсус подчеркнул, что базовые меры общественного здравоохранения по-прежнему остаются основной борьбы с пандемией.