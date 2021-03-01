Ижевск, , 23:57 — REGNUM В Ижевске на базе Республиканской клинической больницы №1 1 марта открылся центр профпатологии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Здесь работают врачи специализированного амбулаторно-поликлинического отделения, а также врачи профпатологи. Также в состав центра включили круглосуточные стационарные койки.

Специалисты будут проводить экспертизу связи заболеваний с профессией и экспертизу профпригодности. Также здесь будет проводиться комплексное медицинское обследование людей, которые работают во вредных и опасных условиях труда более 5 лет.

При выявлении заболевания, которое является противопоказанием для работы, пациенты будут направляться в лечебное учреждение по месту медобслуживания для углубленного обследования и установления окончательного диагноза. Работодателю будут даны рекомендации по рациональному трудоустройству с учетом имеющихся заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, постепенно ковид-центры в Удмуртии возвращаются к плановому режиму работы на фоне стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Так, по состоянию на середину февраля в республике для пациентов с коронавирусом и пневмонией работали 1411 койко-мест.

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