Париж, , 23:42 — REGNUM Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о своем мнении касательно нападающего клуба Килиане Мбаппе.

«У него есть потенциал, все, что ему нужно, — это время. Процесс нельзя ускорить. Он уже в числе лучших в мире. Теперь ему нужно время, чтобы наполнить резюме, получить то признание, которое он заслужил. Это случится», — приводит высказывание Почеттино портал AFP.

В текущем сезоне француз отличился 18 голами и 6 результативными передачами в 23 матчах чемпионата Франции.