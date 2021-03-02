Ростов-на-Дону, , 00:33 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому жителям многоквартирного дома на улице Тракторной вернут свободный доступ к дороге. Об этом сити-менеджер областного центра сообщил в Instagram.

«Этот земельный участок на основании договора купли-продажи 2010 года принадлежит предпринимателю на праве собственности. В начале февраля он ввёл платный проезд по дороге, ведущей к многоквартирному дому. <…> Буквально накануне на теплотрассе, питающей дом № 48, произошел порыв, жители остались без отопления. Для устранения проблемы на место прибыли коммунальные службы, однако собственник земельного участка не предоставил им доступ на территорию», — привёл пример Логвиненко.

Устранить аварию удалось после вмешательства полиции и администрации Октябрьского района.

Новым документом защищены права 180 жильцов дома.