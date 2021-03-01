Ростов-на-Дону, 2 марта, 2021, 00:07 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил надежду, что пандемия пойдёт на спад.

Donland.ru Выездной пункт вакцинации в Ростове

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"Ситуация с заболеваемостью сейчас внушает осторожную надежду, прежде всего, на то, что волна пандемии идёт на спад», — сказал глава региона в эфире радиостанции «ФМ-на-Дону».

Голубев также напомнил о действующем на Дону так называемом «санитарном светофоре», который характеризует эпидситуацию в каждом муниципальном образовании.