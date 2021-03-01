Саранск, , 23:37 — REGNUM В Мордовии период разлива рек прогнозируется в начале апреля. Об этом стало известно в ходе заседания правительства республики, на котором обсуждалась подготовка к паводку.

В зону возможного подтопления в республике попадают 57 населенных пунктов, девять низководных автомобильных мостов и 16 участков автодорог общей протяженностью около 9 км.

И.о. председателя правительства республики Владимир Сидоров поручил ответственным ведомствам при подготовке к прохождению паводка обследовать и подготовить гидротехнические сооружения, провести своевременную отсыпку обочин автодорог, которые находятся в зоне подтопления, а также обеспечить запасы материально-технических средств и продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, на оперативном совещании в конце февраля врио главы Мордовии Артем Здунов поручил министру ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игорю Чадову проконтролировать проведение противопаводковых мероприятий в республике, а также провести детальный анализ готовности сил и средств в зонах возможного подтопления.

Также он поручил подготовить детальную карту маршрутизации по всем районам республики на случай различных ЧС.