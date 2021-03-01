Ереван, , 23:33 — REGNUM Молодая женщина погибла в ДТП в Ереване 1 марта, сообщает shamshyan.com.

Инцидент произошёл в 20:20 (время местное) на проспекте Баграмяна. Водитель, который случайно сбил пешехода, вызвал скорую помощь, а затем помог доставить пострадавшую в больницу.

Молодая женщина (20−25 лет), личность которой устанавливается, скончалась в больнице не приходя в сознание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане водовоз врезался в машину полицейских, есть погибшие