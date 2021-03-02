Вашингтон, , 09:04 — REGNUM США не будут делиться вакцинами от коронавируса с другими странами до тех пор, пока все американцы не будут вакцинированы, заявила 1 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Президент Джо Байден дал ясно понять, что его первостепенная цель — это обеспечить дозами вакцин все население штатов. Мы с радостью обсудим возможность поставок вакцины в другие страны, как только достигнем этой цели», — заявила Псаки отвечая на вопрос, готов ли Белый дом обеспечить партиями вакцины Мексику.

Напомним, что ВОЗ, Папа Римский, Билл Гейтс и многие другие призвали правительства мировых держав делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Билл Гейтс отметил, что на данный момент партии вакцины получают преимущественно богатые страны и это пагубно влияет на общую ситуацию в мире. Гейтс сообщил, что он особенно обеспокоен этой проблемой и его фонд пытается решить ее.