Йошкар-Ола, , 23:24 — REGNUM В Марий Эл по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за ноябрь 2020 года — январь 2021 года являлись безработными 22,2 тыс. человек, свидетельствуют данные Росстата. То есть на момент исследования эти граждане нуждались в работе, находились в поисках рабочего места и были готовы приступить к работе.

При этом численность рабочей силы составляет 321,7 тыс. человек — граждане в возрасте 15 лет и старше, что от общей численности населения составляет 58,2%. Занятыми являются 299,5 тыс. жителей республики или 54,2%.

Численность безработных достигла 6,9% от общей численности населения, что является самым высоким показателем в Приволжском федеральном округе.

В среднем по Поволжью уровень численности безработных составляет 5,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, число официально зарегистрированных безработных в России сократилась на треть с сентября 2020 года и на середину февраля составляло 2,4 млн человек. За указанный период число безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, снизилось на 400 тысяч человек — с 4,8 млн до 4,4 млн человек.

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