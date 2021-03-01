Белград, , 23:34 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 13 286 проведённых ПЦР-тестов, выявили 3469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 164 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 1 марта.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 462 728, а количество смертельных случаев выросло до 4459.

С каждым днем в Сербии число пациентов больных коронавирусом растет. Массовая вакцинация продолжается по всей стране. Еще 100 000 доз российской вакцины поступили 28 февраля вечером, в то время как 1 марта ожидается поставка более 58 000 доз американской прививки, а 5 марта полмиллиона китайской вакцины от коронавируса.