Челябинск, , 23:21 — REGNUM Находившийся в федеральном розыске житель города Чебаркуля (Челябинская область) был задержан в супермаркете сотрудниками Росгвардии, сообщили 1 марта в пресс-службе регионального управления ведомства.

Инцидент произошёл вечером 26 февраля в супермаркете на Копейском Шоссе.

«К прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны, — сообщили в Росгвардии. — Он указал на гражданина, который, с его слов, совершил хищение сыра на сумму более 600 рублей».

Злоумышленником оказался 29-летний ранее неоднократно судимый житель Чебаркуля, который на момент инцидента находился в федеральном розыске по обвинению в краже. Сотрудники Росгвардии доставили чебаркульца в полицию для дальнейшего разбирательства.

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