Ростов-на-Дону, , 23:18 — REGNUM Ростовская область присоединилась к акции «Добрая суббота». Мастер-класс «Вместе за безопасность» для школьников состоялся в ресурсном центре по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий региональной общественной организации «Союз молодёжи и добровольцев Дона», сообщает ИА REGNUM.

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и студенты-спасатели познакомили ребят не только с правилами безопасного поведения, основами оказания первой помощи, а также провели практические занятия и ознакомительные экскурсии.

По мнению руководителя корпуса спасателей Евгения Козеева, подобные занятия могут «помочь спасти здоровье или даже жизнь пострадавшему».

Мастер-класс был доступен для ребят и в онлайн-формате.