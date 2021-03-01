Вашингтон, , 23:16 — REGNUM В сеть выложили первые кадры будущего супергеройского сериала «Наследие Юпитера», который будет показывать потоковый сервис Netflix. Снимки были опубликованы 1 марта на Twitter-странице Netflix Queue.

Зрители впервые показали костюмы супергероев вселенной Millarworld. Онлайн-кинотеатр также выложил в сеть небольшой тизер-трейлер.

https://twitter.com/netflixqueue/status/1366400564783767552

В основу шоу легла серия комиксов, созданная Марком Милларом. В центре повествования находится несколько поколений супергероев. Согласно сюжету, старшие помогали людям ещё в 30-х годах XX века, а их потомков стала больше интересовать слава, чем реальные дела.

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